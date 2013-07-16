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Во время пожара в кемеровском доме престарелых погибли 20 человек

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Появилась информация о шести пострадавших.

В ночь на субботу, 24 декабря, в Кемерово произошла трагедия. Страшный пожар случился в доме престарелых. В результате ЧП  погибли 20 человек. Еще шестеро пострадали. Об этом сообщил  "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. 

Причиной случившего стал неисправный котел. Пламя охватило площадь 180 "квадратов". Возгорание ликвидировали.

На место трагедии прибыли председатель правительства Кузбасса Илья Середюк и мэр Кемерова Дмитрий Анисимов. Глава Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования родным погибших и заявил, что в регионе за неделю проверят все приюты для пожилых людей, в первую очередь частные.

СК РФ возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Подробности выясняются.

Ранее на Piter.tv: в 2022 году количество пожаров в Ленинградской области сократилось на 4,4%.

Фото: Телеграм / МЧС России

Теги: дмитрий анисимов, дом престарылых, илья середюк, кемерово, кузбасс, мчс, погибли 20 человек, пожар в приюте
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости России,

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