В 2022 году количество пожаров в Ленинградской области сократилось на 4,4%

Из областного бюджета на содержание Аварийно-спасательной и Противопожарной служб Ленобласти, на развитие их материально-технической базы было выделено более 2,1 млрд рублей.

Количество пожаров в Ленинградской области сократилось на 4,4% по сравнению с 2021 годом, а количество погибших на них уменьшилось более, чем на 10%. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Из областного бюджета на содержание Аварийно-спасательной и Противопожарной служб Ленобласти, на развитие их материально-технической базы было выделено более 2,1 млрд рублей.

Начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека выразил слова искренней признательности всему личному составу, входящему в состав Ленинградской областной подсистемы РСЧС и правительству региона за активное участие в общем деле обеспечения безопасности жителей и гостей области.

В завершение итогового сбора прошла церемония награждения. За добросовестную службу и профессиональные успехи, а также активное содействие развитию системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций было вручено более 80 наград.

Фото: администрация Ленобласти