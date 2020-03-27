Видео: В Подольске Московской области полиция вернула хозяйке украденного йоркшира

В Подольске сотрудники МВД оперативно нашли похищенную собаку.
В полицию с заявлением о краже собаки породы йоркширский терьер обратилась молодая женщина. Она сообщила, что привязала собаку у детского сада, а сама пошла забирать ребенка. Сотрудники МВД изучили записи с камер наблюдения и оперативно нашли двух женщин 46 и 42 лет, которые украли собаку.
Одна из женщин проживала в соседнем подъезде с заявительницей, там и нашли собачку. Йоркшира вернули хозяйке, а на женщин завели уголовное дело по статье "кража".
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