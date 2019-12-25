В Подмосковье задержали следователя при получении взятки в 5 миллионов

Старшему следователю по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Красногорскому району предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

В Красногорске Московской области старшего следователя задержали при получении крупной взятки.

Следственные органы СКР Московской области сообщают, что старшему следователю по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ УМВД России по Красногорскому району предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, 25 марта в своем кабинете был задержан сотрудниками ФСБ следователь при получении взятки в 5 миллионов рублей от родственника обвиняемого.

Следователя задержали, на допросе он сознался в содеянном. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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