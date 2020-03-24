В Курганской области арестовали высокопоставленного сотрудника МВД из-за 27 миллионов

Заместитель начальника УМВД России по Курганской области совместно с другими сотрудниками МВД разработали схему и присвоили себе 27 миллионов рублей.

В Курганской области суд арестовал на 2 месяца заместителя начальника УМВД региона.

ТАСС со ссылкой на региональные следственные органы СКР сообщает, что суд арестовал на 2 месяца заместителя начальника УМВД по Курганской области. Он обвиняется в хищении 27 миллионов рублей. Высокопоставленный сотрудник МВД совместно с начальником, главным бухгалтером и двумя подчиненными бухгалтера отделения МВД "Шадринский" разработали мошенническую схему для личного обогащения.

По версии следствия с 2012 года по февраль 2020 года преступная группа под руководством замглавка областного МВД регулярно изготавливали фиктивные платежные ведомости, подписывали их у начальника отдела полиции. Премии же личному составу либо полностью присваивались злоумышленниками, либо выдавались в заниженном размере. Предварительная сумма ущерба 27 миллионов рублей.

Под арест на 2 месяца пошел и начальник отделения МВД "Шадринский" Остальные члены преступной группы находятся под домашним арестом.

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