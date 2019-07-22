Видео: В Петропавловске-Камчатском медведь проломил забор аэропорта

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения аэропорта.

В Петропавловске-Камчатском дикий медведь пробрался на территорию аэропорта, проломив железный забор.

В сети опубликовано видео с камеры наблюдения аэропорта, на котором дикий медведь настойчиво выдавливает железную сетку забора. После минутных усилий медведь добился своего и прошел на территорию аэропорта.

Когда было снято видео и что было дальше с медведем, не сообщается.

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Видео: MDK