Под Хабаровском ищут мужчину и 8-летнюю девочку, которые перевернулись на катамаране

Двоих детей удалось спасти.

Катамаран с мужчиной и тремя детьми перевернулся при сплаве по реке Амгунь.

Незарегистрированная группа туристов сплавлялась по реке Амгунь на двух катамаранах. Одно из плавсредств перевернулось. Двоих детей, которые были в спасательных жилетах, удалось спасти. 63-летний мужчина и его 8-летняя дочь, оба без спасательных жилетов, не найдены.

Река Амгунь

Это – самый большой приток Нижнего Амура. Длина Амгуни 723 километра. Правда, для новичков она не подойдет – у этой реки вторая категория сложности для сплава. Амгунь в верховьях довольно широка, с перекатами и плесами, ее русло часто делится на протоки и рукава. Но ниже по течению ее спокойствие нарушают скалы длиной до 7 метров.

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Фото: marshruty.ru