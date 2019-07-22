В Иркутской области в ДТП с пьяным водителем скорой погибла беременная женщина

В сети опубликовано видео с места смертельной аварии в Приангарье в Качугском районе Иркутской области.

В Качугском районе Иркутской области в ДТП со скорой погибла беременная женщина.

ДТП произошло около 17 часов на участке автодороги "Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово", в 1,5 километрах от села Харбатово. 54-летний водитель скорой не справился с управлением машины и допустил выезд с дороги и опрокидывание. В результате ДТП погибла 40-летняя пассажирка, которая транспортировалась в роддом. Женщина-фельдшер с травмами госпитализирована в больницу.

Водитель с места ДТП скрылся, но быстро был найден поблизости в лесном массиве сотрудниками полиции. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был пьян.

Видео: ГУ МВД России по Иркутской области