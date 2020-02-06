Видео: В Новосибирске машина снесла пешеходов на "островке безопасности"

В сети опубликовано видео с моментом ДТП с видеорегистратора очевидца.

Сегодня утром, 6 февраля, в Новосибирске машина снесла пешеходов в безопасной зоне.

ДТП с участием иномарки и пешеходов произошло на Красном проспекте. Автомобиль Toyota Corona Premio вылетел на островок безопасности, где пешеходы переходили оживленную дорогу. В результате ДТП пострадали два пешехода.

Обстоятельства ДТП выясняются. В соцсетях очевидцы опубликовали видео с моментом ДТП, а также кадры последствий аварии.

Ранее мы рассказывали о ДТП в Твери и публиковали видео с моментом аварии, где на перекрестке на большой скорости столкнулись 2 иномарки, а затем вылетели на пешеходов на тротуаре.

Фото: ВК, Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"