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Видео: В Твери в результате ДТП машины вылетели на тротуар и сбили пешеходов

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Водитель одной из иномарок погиб.

В Твери в результате ДТП пострадали пешеходы и погиб один из водителей.

ДТП произошло сегодня днем, 3 февраля, около 12 часов 45 мину на пересечении проспекта Победы и Волоколамского проспекта. В результате мощного столкновения машины вынесло на тротуар на пешеходов. В ДТП пострадал водитель "Фольксвагена", сейчас появились сообщения, что он от полученных травм скончался. Также в ДТП пострадали 5 пешеходов.

В сети опубликовано видео с моментом ДТП. На данных кадрах видно, что КИА несется на огромной скорости.

Видео: ВК, Афанасий | Новости Твери и Тверской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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