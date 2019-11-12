Видео: В Новой Москве неизвестный обливал двери подъездов кислотой

В сети опубликовано видео с камер наблюдения, установленных на подъездах, где орудовал злоумышленник.

В Новой Москве неизвестный мужчина обливал ручки и двери подъездов серной кислотой.

Телеграм-канал HUE сообщает, что в Новой Москве орудует неизвестный мужчина, который обливает двери подъездов серной кислотой. От его злодеяний пострадали несколько человек. Консьержка одного из подъездов получила ожог руки.

Действия мужчины попали на камеру наблюдения одного из подъездов, его ищут.

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Видео: HUE