В Москве арестовали семейную пару, которая много лет издевалась над приемными детьми

Старшая приемная дочь сняла на видео издевательства над детьми.

Супружескую пару, которая в течение многих лет избивала и издевалась над приемными детьми, арестовали.

Ирина Гончарова с супругом воспитывали приемных детей, мальчиков 9 и 10 лет, и девочку 9 лет. Старшая приемная дочь рассказала об ужасе, который творится в доме. Женщина систематически издевалась и избивала маленьких детей. На опубликованных кадрах видео женщина орет матом на детей, унижает их и издевается над ними. Дети кричат и просят "мамочку" остановиться.

Стоит отметить, что женщина получала на приемных детей более 100 тысяч рублей ежемесячно, сама она нигде не работала, деньги тратила в основном на себя и алкоголь. На женщину и ее супруга заведено уголовное дело за истязание несовершеннолетних. На данный момент оба супруга арестованы. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: BAZA