Видео: В Новой Москве насмерть сбили еще одного человека на "зебре"

Накануне в Новой Москве программист на полном ходу снес женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Накануне Piter.TV рассказывал подробности и публиковал видео из Новой Москвы, где иномарка сбила на нерегулируемом пешеходном переходе женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Подобное ДТП произошло сегодня в Троицке (Новая Москва).

Телеграм-канал HUE сообщает, что ДТП произошло сегодня утром, 13 декабря в Троицке. Иномарка на полном ходу сбила пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм мужчина скончался на месте. На опубликованных кадрах видео с камеры наблюдения видно, что машина едет на огромной скорости и даже не притормозила перед "зеброй". Пешеход отлетел на несколько метров от удара.

ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП. Известно, что водитель был трезв.

Сегодня ранее: В Москве в ДТП с грузовиком погиб человек (видео).

Видео: HUE