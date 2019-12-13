Видео: В Москве в ДТП с грузовиком погиб человек

Иномарка врезалась в стоящий после ДТП грузовик.

Сегодня утром на МКАД произошло смертельное ДТП с легковой иномаркой и грузовиком.

ТАСС сообщает, что авария произошла ранним утром на внутренней стороне 9-го километра МКАД. Автомобиль "Пежо Партнер" на скорости протаранил грузовик, который остановился на дороге. В соцсетях пишут, что грузовик остановился из-за незначительного ДТП. Из-за мощного столкновения переднюю часть иномарки расплющило, водитель погиб от полученных травм на месте ДТП.

Движение из-за ДТП было затруднено.

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