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Видео: В Костромской области нашли пропавшую накануне 9-летнюю девочку

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Поиски ребенка не прекращались ни на минуту всю ночь.

В Костромской области найдена девочка, которая пропала воскресным вечером.

Следственные органы СКР сообщают, что девочка 9 лет ушла из дома в селе Воронье Судиславского района и пропала. Родители сначала самостоятельно искали ребенка, а затем обратились за помощью к правоохранителям. На место незамедлительно выехали следователи и сотрудники полиции. К поискам присоединились волонтеры отряда "Лизы Алерт" и местные жители.

Поиски ребенка не прекращались ни на минуту всю ночь. Ребенок был найден ктром в понедельник посреди поля в 5 километрах от дома. Девочку вместе с мамой отправили в больницу для обследования. Уточняется, что противоправных действий в отношении ребенка за время отсутствия не совершалось.

Следователи проверяют условия жизни в семье, а также все обстоятельства, которые привели к таким последствиям. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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