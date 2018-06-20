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Видео: Турист пробежал сквозь смерч "пылевой дьявол"

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Другие туристы сняли на видео бесстрашный поступок мужчины.

В туристическом месте в Мексике бесстрашный турист пробежал сквозь пылевой смерч.

Видео было снято одним из туристов и размещено в Instagram. На опубликованных кадрах видео видно, как мужчина, придерживая шляпу, пробегает сквозь крутящийся столб пыли. Впрочем турист не сильно рисковал, так как смерч был совсем небольшим. Происходило это все у подножия пирамиды  Эль-Кастильо в городе Чичен-Ица на острове Юкатан в  Мексике.

На вершине пирамиды был храм, там совершались жертвоприношения Богу майя Кукулькану. Храм был построен таким образом, что ежегодно в дни весеннего и осеннего равноденствия тень ступенек пирамиды падает на балюстраду, при этом создается впечатление, что по пирамиде ползет змей. Древним майя при этом казалось, что это Кукулькан спустился на землю. Именно в этот день и было снято это видео.

Видео: Instagram/mayamerriweather

Фото: свободные источники

Теги: в мире, мексика, пирамида майя, туристы
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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