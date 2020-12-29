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Видео: "Шкода" столкнулась с такси на перекрестке Энгельса и Асафьева

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Достоверной информации о пострадавших пока нет.

В четверг, 28 января, на перекрестке проспекта Энгельса и улицы Асафьева произошло ДТП с участием машины такси, сообщили очевидцы в соцсетях.

Шкода протаранила поворачивающий налево автомобиль такси на перекрëстке Энгельса и Асафьева

отметил петербуржец (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

В распоряжение редакции Piter.TV поступили кадры с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент столкновения. Видно, как водитель такси "Ситимобил" стоит на перекрестке и готовится поворачивать. По всей видимости, находящийся за рулем мужчина не заметил встречную "Шкоду" и решил совершить маневр, пропустив поток машин. Удар был сильным, автомобиль такси получил серьезные повреждения. 

На место прибыли карета скорой помощи и сотрудники ДПС. Пока достоверной информации о пострадавших нет. 

Ранее мы писали, что на перекрестке Маршала Говорова и Возрождения две машины не поделили дорогу.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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