На перекрестке Маршала Говорова и Возрождения две машины не поделили дорогу

Пострадали ли автомобилисты, неизвестно.

В первом часу ночи в четверг, 28 января, на перекрестке улиц Возрождения и Маршала Говорова столкнулись две машины. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с камер наблюдения.

На этих кадрах заметно, как в поворачивающую налево машину влетает автомобиль, несущийся по улице напрямик. Уступать друг другу дорогу ни один автомобиль не захотел. В каком состоянии находятся автомобилисты, попавшие в ДТП, пока неизвестно.

А потому что там висят знаки "движение по полосам", и недавно даже для особо слепошарых сделали разметку,запрещающую поворачивать с трамвайных путей.Но сколько езжу,стабильно едут умники вторым рядом,поворачивая на Возрождения,при том что там одна полоса только доступна для движения в сторону Автовской. пользователь сети

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Дмитрий Хлебосолов