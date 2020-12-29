  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:57
142
himif
Код вставки плеера

На перекрестке Маршала Говорова и Возрождения две машины не поделили дорогу

0 0

Пострадали ли автомобилисты, неизвестно.

В первом часу ночи в четверг, 28 января, на перекрестке улиц Возрождения и Маршала Говорова столкнулись две машины. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с камер наблюдения.

На этих кадрах заметно, как в поворачивающую налево машину влетает автомобиль, несущийся по улице напрямик. Уступать друг другу дорогу ни один автомобиль не захотел. В каком состоянии находятся автомобилисты, попавшие в ДТП, пока неизвестно.

А потому что там висят знаки "движение по полосам", и недавно даже для особо слепошарых сделали разметку,запрещающую поворачивать с трамвайных путей.Но сколько езжу,стабильно едут умники вторым рядом,поворачивая на Возрождения,при том что там одна полоса только доступна для движения в сторону Автовской.

пользователь сети

Видео: Piter.TV

 Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Дмитрий Хлебосолов

Теги: авария, дтп на перекрестке
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
anika1111
Сегодня 12:48

Да потому что прав понакупают потом дорогу поделить не могут. Страшнее всего когда ни в чем не повинных людей сбивают.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Albunty Outsics
Сегодня 13:25

Девyшки ищyт мyжчин для xоpошoго ceкcа, если хочешь тpаxнyть красивую малишку (без дeнег), то тебе сюда----- http://srt.vg/sisky

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии