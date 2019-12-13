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Видео: Пожар на складах на Варшавском шоссе тушат вертолетами

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При тушении пострадал пожарный. Пожару присвоен наивысший ранг сложности.

К тушению пожара складов на Варшавском шоссе привлекли пожарную авиацию.

Сегодня днем, 13 декабря, на Варшавском шоссе загорелись склады. Piter.TV рассказывал первые подробности о пожаре и публиковал видео полыхающих складов. Сейчас стало известно, что площадь пожара увеличилась до 7000 квадратных метров. В некоторых местах произошло обрушение кровли. При тушении пожара пострадал спасатель, у него диагностировали перелом голени.

Внутри здания взрывается газ. Пожару присвоен наивысший ранг сложности, к тушению привлечены вертолеты. Очевидец в соцсетях опубликовал видео с работой пожарного вертолета.

Сейчас появилась информация, что у строения обрушилась стена. На место происшествия выдвинулся пожарный поезд.

Видео: ВК, Дмитрий Игнатов

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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