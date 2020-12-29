Видео: Нежности российской пары в лифте переросли в жестокую драку

Красноярская пара поссорилась, пока ехала в лифте до квартиры.

Нежности российской пары в лифте переросли в жестокую драку. Ролик опубликован в Telegram-канале "ЧП Красноярск". По данным местных журналистов, влюбленных пришлось разнимать соседям. Они заявили, что мужчина и женщина в лифте оказались пьяны. Позже им удалось помириться.

На кадрах видно, что конфликт возник из-за неумелых ухаживаний мужчины. Он начал вытирать женщине нос салфеткой. Такое поведение не понравилось избраннице. Она началась отбиваться от настойчивого ухажера, а тот - решил напасть и бить ее. Крики из лифта не понравились соседям. Они заставили ссорящихся выйти в коридор. В конце видео зафиксировано, что мужчина бьет женщину ногами.

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Видео: Telegram / ЧП Красноярск