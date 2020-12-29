Блогеры и иностранцы подрались в ТЦ Петербурга

Пользователи соцсети TikTok хотели снять очередной видеоролик, однако съемки закончились дракой.

В среду, 20 января, в торговом центре "Галерея" произошла массовая драка, сообщила "Фонтанка".

Пользователи соцсети TikTok планировали снять видео, однако к одной из участниц съемок подошел неизвестный молодой человек. Молодой петербуржец рассказал в своем Instagram, как все началось. Он объяснил, что подошедший парень начал "корчиться перед ней" прямо рядом с ее спутниками. Он спросил, зачем незваный гость это сделал. Но конструктивного диалога не получилось. После словесной перепалки началась драка.

Пятерых участников драки доставили в 76 отдел полиции. На них составили административные протоколы.

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Видео: vk.com/piteronline24