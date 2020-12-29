В ДТП на перекрестке Лиговского и Курской пострадал пешеход

Пострадавшего пешехода госпитализировали в НИИ скорой помощи.

Днем в среду, 20 января, на перекрестке Лиговского проспекта и Курской улицы столкнулись две иномарки, сообщил очевидец в социальных сетях.

Водитель "БМВ" решил развернуться, но не удостоверился в безопасности своего маневра и столкнулся с "Хендаем", который следовал во встречном направлении. Из-за удара машину откинуло в сторону тротуара, где иномарка наехала на пешехода, а затем уперлась в здание. Судя по кадрам с камер наблюдения, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, водитель "Хендай" пытался уйти от аварии.

Отмечается, что пострадавший пешеход, мужчина 40 лет, госпитализирован в НИИ скорой помощи в состоянии средней степени тяжести.

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Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте