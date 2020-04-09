Видео: Неадекватный водитель с мигалкой разбудил жителей Кудрово

Нарушитель устроил громкий заезд посреди ночи.

В ночь на четверг, 9 апреля, жителей Кудрово разбудил звук автомобильной сирены. Водитель несколько раз проехал по улице в разных направлениях, включив мигалку. Неадекватное поведение запечатлели на камеру: видео появилось в ВК-сообществе жизнь в Кудрово.

На автомобиль обратили внимание многие жители квартала. По информации очевидцев, хозяин останавливался у алкомаркета и вышел оттуда с бутылкой шампанского. Некоторые подписчики предположили, что дебошир является сотрудником полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что в Гаврилово поймали захотевшего покататься на чужом микроавтобусе подростка.

Фото: ВКонтакте /kudrovolife