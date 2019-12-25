В Гаврилово поймали захотевшего покататься на чужом микроавтобусе подростка

Горе-водитель помещен под подписку о невыезде.

В поселке Гаврилово Выборгского района Ленобласти задержали подростка, падкого до чужих автомобилей. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, 17-летний парень стал фигурантом уголовного дела о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.

Еще 7 апреля в полицию обратился 39-летний местный житель, рассказавший о пропаже своего микроавтобуса "Фольксваген Каравелла". Автомобиль был припаркован у дома №10 по Строительной улице, а похищен был в период с вечера 5 апреля до трех часов дня 7 апреля. Оперативно-разыскные мероприятия привели полицейских к дому на Школьной улице, где и был пойман подозреваемый подросток.

Горе-водителя поместили под подписку о невыезде и ненадлежащем поведении.

Ранее мы рассказывали, что подростки из Петербурга подозреваются в угоне "Жигулей".

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