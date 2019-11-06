Подростки из Петербурга подозреваются в угоне "Жигулей"

Ребятам грозит уголовная ответственность.

Угнанный 29 марта ВАЗ 21043 нашли в воскресенье, 5 апреля. Об этом сообщили в паблике "Дорожный инспектор" в соцсетях.

Сообщается, что авто угнали в конце марта на Волхонском шоссе, 27. Сегодня его обнаружили в лесу около Красносельского шоссе. Оперативники никого не обнаружили за рулем, а на заднем сидении грелись два подростка. Пока неясно, точно ли подростки угнали машину. Им может грозить уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что бездомный в гостях напал на петербурженку и украл 75 тысяч рублей.

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте