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Подростки из Петербурга подозреваются в угоне "Жигулей"
Сегодня, 22:25
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smirenny

Подростки из Петербурга подозреваются в угоне "Жигулей"

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Ребятам грозит уголовная ответственность.

Угнанный 29 марта ВАЗ 21043 нашли в воскресенье, 5 апреля. Об этом сообщили в паблике "Дорожный инспектор" в соцсетях.

Сообщается, что авто угнали в конце марта на Волхонском шоссе, 27. Сегодня его обнаружили в лесу около Красносельского шоссе. Оперативники никого не обнаружили за рулем, а на заднем сидении грелись два подростка. Пока неясно, точно ли подростки угнали машину. Им может грозить уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что бездомный в гостях напал на петербурженку и украл 75 тысяч рублей.

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте

Теги: волхонское шоссе, подростки угнали машину, угон машины
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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