Видео: Нашли и задержали мать брошенного в метро Москвы 2-месячного ребенка

Женина объяснила следователям, что бросила ребенка из-за проблем с финансами.

В Москве вычислили и задержали женщину, которая бросила своего ребенка в переходе станции Московского метрополитена 12 февраля.

Следственные органы СУ СК РФ сообщают, что в Москве удалось найти и задержать женщину, которая 12 февраля бросила своего 2-месячного ребенка в переходе подземки на станции "Парк Победа". Ранее Piter.TV публиковал видео с "находкой" и сообщал первые подробности. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, он находится в больнице под наблюдением медиков.

Женщину доставили в следственный отдел и допросили. На допросе (через переводчика) мать младенца призналась, что бросить малыша она решила из-за проблем с финансами.

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Видео: СУ СК РФ по г. Москва