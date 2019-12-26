В Крыму женщину подозревают в жестоком убийстве 7-летнего сына

Ребенок после расставания родителей жил с отцом, а с матерью виделся во время свиданий. В одну из таких встреч ребенок был жестоко убит.

В Крыму в Симферополе 40-летнюю женщину подозревают в убийстве семилетнего родного сына.

Региональные следственные органы сообщают, то по факту убийства 7-летнего мальчика возбуждено уголовное дело. По версии следствия, утром 8 февраля женщина забрала сына у отца, с которым тот проживал после развода родителей на свидание. К вечеру, когда в означенное время ребенок не появился дома, а женщина перестала выходить на связь, родственники обеспокоились.

Тело мальчика с множественными колото - резаными ранами нашли позднее в машине на одной из улиц Симферополя. Мать лежала без сознания рядом с машиной с признаками сильного медикаментозного отравления.

В ходе осмотра места преступления изъяты доказательства, свидетельствующие о причинении смертельных ранений ребенку его матерью, орудие убийства, пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов. СУ СК РФ по Республике Крым

Женщина задержана, решением суда она арестована.

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Фото: СУ СК РФ по Республике Крым