В Костроме полицейские спасли от смерти 2-недельного младенца, мать которого ушла на свидание

Когда полицейские обнаружили младенца, тот не подавал признаков жизни. Малыш был туго спеленут и лежал лицом вниз.

Костромские полицейские спасли двухнедельного малыша.

МВД РФ по Костромской области сообщает, что в один из баров города из-за драки и кражи мобильного телефона был вызван наряд полиции. В ходе выяснения обстоятельств полицейские установили, что у заявительницы 1994 года рождения дома без присмотра находится 2-недельный младенец. На квартиру к женщине незамедлительно выдвинулся наряд полиции.

Приехавшие полицейские обнаружили на кровати младенца, который уже не подавал признаков жизни. Новорожденный мальчик был туго завернут и лежал лицом вниз. В таком положении он провел около 4х часов. Сотрудники полиции перевернули ребенка, распеленали, привели в чувство, а затем самостоятельно доставили в больницу.

Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает. Установлено, что мать ребенка ранее была лишена родительских прав на 2х старших детей. По всей вероятности, женщину лишат родительских прав и на этого малыша.

Фото: pixabay.com, МВД РФ по Костромской области