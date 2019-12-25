В переходе Московского метро нашли 2-месячного младенца

Малыша доставили в больницу.

В переходе Московского метро слесарь нашел грязный сверток с младенцем.

Возвращаясь с работы, электрик московского метрополитена в переходе на полу станции "Парк Победы" на Кутузовском проспекте обнаружил грязный сверток, сообщает телеграмм-канал "112". Наклонившись, он увидел, что внутри грязного одеяла лежит младенец. Очевидцы вызвали скорую и полицию.

Младенца доставили в больницу, состояние малыша удовлетворительное. Предположительно, родители брошенного ребенка выходцы из Средней Азии, их ищут.

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Фото: Piter.TV