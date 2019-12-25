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В Башкирии нерадивая мать отставила в морозную ночь на улице 2-летнего ребенка без верхней одежды
Сегодня, 14:44
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MShaffter

В Башкирии нерадивая мать отставила в морозную ночь на улице 2-летнего ребенка без верхней одежды

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На женщину возбудили уголовное дело по двумя статьям. Малыш в тяжелом состоянии в больнице.

В Башкирии во дворе частного дома посторонние люди нашли ребенка без верхней одежды.

ТАСС со ссылкой на региональные следственные органы сообщает, что 2-летний мальчик получил обморожение и общее переохлаждение из-за того, что мать оставила его морозной ночью на улице без верхней одежды. Ребенка в срочном порядке госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Его должны перевезти в Республиканскую детскую больницу в Уфе.

На женщину возбудил уголовное дело по двум статьям "оставление в опасности" и "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". В ходе расследования уголовного дела будут выяснять жизнь малыша в семье. Допрашиваются мать ребенка, родственники и знакомые семьи.

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Фото: Piter.TV

Теги: новости россии, оставила на морозе, страдают дети
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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