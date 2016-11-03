Видео: На улице Декабристов седан протаранил красный внедорожник

Водитель внедорожника пыталась проскочить на предупреждающий желтый свет.

В редакцию Piter.TV прислали видео с камеры наблюдения, на котором запечатлена авария, произошедшая сегодня, 16 ноября, в Адмиралтейском районе Петербурга.

На видео видно, что красный внедорожник, за рулем которого находилась женщина, планировал проскочить на мигающий желтый сигнал светофора. Однако в нее врезался седан. Также видно, что водитель седана хотел избежать столкновения, но не успел.

По предварительной информации, пострадавших нет. Детали аварии уточняются.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти частный самолет был вынужден совершить экстренную посадку.

Видео: Piter.TV