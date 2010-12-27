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В Ленобласти частный самолет был вынужден совершить экстренную посадку
Сегодня, 15:38
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arteliseev

В Ленобласти частный самолет был вынужден совершить экстренную посадку

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В результате аварийной посадки никто не пострадал.

Днем в субботу, 16 ноября, во Всеволожском районе Ленинградской области частное воздушное судно совершило экстренную посадку. Об этом Piter.TV сообщили в ГУ МЧС по 47 региону.

В экстренные службы поступило сообщение о том, что во Всеволожском районе произошла экстренная посадка воздушного судна на грунтовую дорогу. По предварительной информации, это был учебный полет. Вылет состоялся с аэродрома, находящегося в десяти километрах от места посадки. 

Причиной не запланированной посадки послужил отказ двигателей. Самолет, как и находящийся на борту пилот не получили повреждений. 

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Фото: Piter.tv

Теги: самолет, учебный полет, чрезвычайная ситуация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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