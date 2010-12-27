В Ленобласти частный самолет был вынужден совершить экстренную посадку

В результате аварийной посадки никто не пострадал.

Днем в субботу, 16 ноября, во Всеволожском районе Ленинградской области частное воздушное судно совершило экстренную посадку. Об этом Piter.TV сообщили в ГУ МЧС по 47 региону.

В экстренные службы поступило сообщение о том, что во Всеволожском районе произошла экстренная посадка воздушного судна на грунтовую дорогу. По предварительной информации, это был учебный полет. Вылет состоялся с аэродрома, находящегося в десяти километрах от места посадки.

Причиной не запланированной посадки послужил отказ двигателей. Самолет, как и находящийся на борту пилот не получили повреждений.

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Фото: Piter.tv