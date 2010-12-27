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На проспекте Солидарности "Газель" насмерть придавила женщину
Сегодня, 15:15
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arteliseev

На проспекте Солидарности "Газель" насмерть придавила женщину

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В результате ДТП правоохранительные органы проводят проверку.

В субботу, 16 ноября, в Невском районе Петербурга произошло ДТП с летальным исходом. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, несчастный случай произошел в 12:25 у проспекта Солидарности, 8/1. Водитель "ГАЗели" двигался по тротуару задним ходом и совершил наезд на женщину.

В результате полученных травм женщина скончалась. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Сейчас они устанавливают все детали произошедшего. 

Ранее мы сообщали, что на перекрестке Дунайского и Бухарестской большегруз протаранил Volkswagen.

Фото: УГБИДД России по Петербургу и Ленобласти.

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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