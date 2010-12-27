На проспекте Солидарности "Газель" насмерть придавила женщину

В результате ДТП правоохранительные органы проводят проверку.

В субботу, 16 ноября, в Невском районе Петербурга произошло ДТП с летальным исходом. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, несчастный случай произошел в 12:25 у проспекта Солидарности, 8/1. Водитель "ГАЗели" двигался по тротуару задним ходом и совершил наезд на женщину.

В результате полученных травм женщина скончалась. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Сейчас они устанавливают все детали произошедшего.

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Фото: УГБИДД России по Петербургу и Ленобласти.