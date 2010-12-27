На перекрестке Дунайского и Бухарестской большегруз протаранил Volkswagen

По предварительной информации, легковушка попала в "мертвую зону" грузовика.

Днем субботы, 16 ноября, большегруз врезался в легковой автомобиль марки Volkswagen. Авария произошла во Фрунзенском районе Петербурга. О ней сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте " "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

В результате ДТП у легковушки сильно повреждена левая сторона. В комментарии к публикации предположили, что фура просто не заметила, как столкнулась с авто.

Подробности аварии уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что на ЗСД "Лада" врезалась в силовое ограждение. В результате аварии пострадали два ребенка и водитель.

Фото: vk.com/spb_today