На ЗСД Lada пробила силовое ограждение

В результате столкновения пострадали несовершеннолетние мальчики.

В субботу, 16 ноября, в Васильеостровском районе на ЗСД произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла в половину одиннадцатого утра на 15-ом километре Западного скоростного диаметра. Водитель отечественной легковушки, 24-летняя женщина, не смогла справится с управлением, из-за чего врезалась в силовое ограждение.

В салоне авто, помимо водителя, находились двое детей 10 и 4 лет. По итогу ДТП все трое были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка.

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Фото: vk.com/dorinspb