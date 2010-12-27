В Колпино автобус смял бампер легковушки

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщили очевидцы в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", утром субботы, 16 ноября, в районе бульвара Трудящихся произошло ДТП с участием легковушки и маршрутки.

Авария произошла в районе девяти часов утра. Судя по опубликованным фотографиям, легковушка, в результате столкновения, получила серьезные повреждения бампера. Автобус также поврежден.

По предварительной информации, никто из участников ДТП не пострадал. Столкновение произошло на пустом участке дороги.

Ранее мы сообщали, что на Богатырском проспекте Audi врезалась в автобус.

Фото: vk.com/spb_today / Ашот Варваштян