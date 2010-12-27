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На Богатырском проспекте Audi врезалась в автобус
Сегодня, 12:31
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arteliseev

На Богатырском проспекте Audi врезалась в автобус

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По предварительной информации, пострадавших нет.

В субботу, 16 ноября, в Приморском районе Петербурга произошла авария с участием Audi  и автобуса. Фотографии инцидента опубликовали в группе социальной сети "ВКонтакте"  "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Как сообщили очевидцы, автобус планировал повернуть налево с Богатырского проспекта на Яхтенную улицу. В этот момент в него влетела иномарка.

По предварительной информации, пострадавших нет. Несмотря на габариты автобуса, проезд для других автомобилей не затруднен. Сейчас участники ДТП ожидают полицию.

Ранее мы сообщали, что погоня со стрельбой в Ленинградской области закончилась поимкой водителя фургона.

Фото: vk.com/spb_today / Павел Кот

Теги: автобус, ауди, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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