На Богатырском проспекте Audi врезалась в автобус

По предварительной информации, пострадавших нет.

В субботу, 16 ноября, в Приморском районе Петербурга произошла авария с участием Audi и автобуса. Фотографии инцидента опубликовали в группе социальной сети "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Как сообщили очевидцы, автобус планировал повернуть налево с Богатырского проспекта на Яхтенную улицу. В этот момент в него влетела иномарка.

По предварительной информации, пострадавших нет. Несмотря на габариты автобуса, проезд для других автомобилей не затруднен. Сейчас участники ДТП ожидают полицию.

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Фото: vk.com/spb_today / Павел Кот