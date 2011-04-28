Компания Polestar представила первый тизер электрического седана Polestar 5

Спортивный электрокар будет готов к 2024 году.

Шведский автопроизводитель Polestar представила первый тизер электрического седана Polestar 5. Старт продаж спортивного транспортного средства в европейском регионе ожидаются в 2024 году. На раскрытых кадрах частично зафиксирован внешний облик машины, а также презентован внутренний интерьер. Ожидается, что в дальнейшем он будет существенно изменен.

Концептуальный проект Polestar 5 получил купеобразный кузов, массивный панорамный люк, узкую переднюю оптику. У электрокара разработчики решили сделать слитыми задние светодиодный фонарь и традиционные зеркала. Предположительно, модель будет имеет медиасистему по центру и сенсорный дисплей.

До выхода данного варианта спорткара компания презентует публике кроссовер Polestar 3,кросс-купе Polestar 4.

Гибридное купе Polestar 1 показало первоклассный дрифт за Полярным кругом.

Фото и видео: Polestar

