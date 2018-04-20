Гибридное купе Polestar 1 показало первоклассный дрифт за Полярным кругом

Компания производитель опубликовала видео с тестовым заездом в сложных зимних условиях.

Компания производитель Polestar 1 опубликовали видео с тестовым заездом за Полярным кругом.

Автомобиль показал прекрасную управляемость в сложных климатических условиях: по снегу и при -25 градусах. Тестовые испытания проходили за Полярным кругом на закрытом полигоне в Швеции. Гибридная модель Polestar 1 получила совмещенную силовую установку, состоящую из четырехцилидровый двигатель с рабочим объемом 2 литра и турбонадувом и два электомотора на задние колеса. Суммарная сила автомобиля составляет 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

На опубликованных кадрах видно, что автомобиль прекрасно управляем, хорошо держит заснеженную трассу. Предполагаемая цена на эту автоновинку будет составлять 150 тысяч долларов.

Видео: Polestar