Видео: На Гжатской улице полтора часа тушили бараки

С огнем боролись 25 человек и шесть единиц спецтехники.

В воскресенье, 6 января, в Калининском районе Петербурга загорелись бесхозные здания. Об этом сообщает Главное Управление МЧС по городу на Неве.

Как стало известно, сообщение о пожаре в доме 22/1 на Гжатской улице поступил на пульт дежурного в 6:43 утра. На место прибыли 25 человек и шесть единиц спецтехники, которые обнаружили на месте горящие одноэтажные дощатые бесхозные бараки. Огонь удалось потушить через полтора часа. В МЧС рассказали, что спасателям пришлось полностью разобрать сгоревшие постройки. Сообщений о пострадавших не поступало.

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Видео: Piter.TV