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Ссора на Невском проспекте закончилась поножовщиной
Вчера, 11:20
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Rybka123

Ссора на Невском проспекте закончилась поножовщиной

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Против нападавшего возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали местного жителя, подозреваемого в нападении с ножом на человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, 5 января, рядом с одним из домов на Невском задержанный поссорился с 52-летним мужчиной. В ходе конфликта петербуржец вонзил в оппонента нож. Пострадавший был госпитализирован. Информация о его состоянии уточняется.

Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Проводится проверка.

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Фото: Piter.TV

Теги: нападение с ножом, невский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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