Ссора на Невском проспекте закончилась поножовщиной

Против нападавшего возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали местного жителя, подозреваемого в нападении с ножом на человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, 5 января, рядом с одним из домов на Невском задержанный поссорился с 52-летним мужчиной. В ходе конфликта петербуржец вонзил в оппонента нож. Пострадавший был госпитализирован. Информация о его состоянии уточняется.

Против нападавшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Проводится проверка.

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