В аварии на Октябрьской набережной погиб водитель

Смертельное ДТП произошло 4 января в Невском районе Петербурга.

В Невском районе Петербурга произошло смертельное ДТП 4 января. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Около 22:20 у дома 17 по Октябрьской набережной 53-летний водитель за рулем ВАЗ 2110 не справился с управлением на заснеженной дороге и выехал на встречную. Затем его машина врезалась в грузовик.

В результате ДТП водитель отечественной машины скончался на месте. По данному факту проводится проверка.

Ранее на сайте: В Петербурге в ДТП пострадали две испанки и переводчица