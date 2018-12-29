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В аварии на Октябрьской набережной погиб водитель
Вчера, 19:27
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TretyakovaS

В аварии на Октябрьской набережной погиб водитель

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Смертельное ДТП произошло 4 января в Невском районе Петербурга.

В Невском районе Петербурга произошло смертельное ДТП 4 января. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Около 22:20 у дома 17 по Октябрьской набережной 53-летний водитель за рулем ВАЗ 2110 не справился с управлением на заснеженной дороге и выехал на встречную. Затем его машина врезалась в грузовик.

В результате ДТП водитель отечественной машины скончался на месте. По данному факту проводится проверка. 

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Теги: новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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