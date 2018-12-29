  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге в ДТП пострадали две испанки и переводчица
Вчера, 18:44
597
TretyakovaS

В Петербурге в ДТП пострадали две испанки и переводчица

0 0

Медики диагностировали у троих девушек травмы средней тяжести.

В Калининском районе Петербурга 5 января произошло ДТП с участием одного автомобиля. Об этом сообщает издание "Невские новости".

Авария была зафиксирована около 03.20. Иномарка, в салоне которой находились две гражданки Испании и петербургская переводчица, ушла в занос и перевернулась.

Три девушки пострадали, их госпитализировали в Елизаветинскую больницу с травмами средней тяжести. Выясняются обстоятельства аварии выясняются. 

Ранее на сайте: Под окнами элитного дома в Петербурге нашли два трупа

Теги: дтп и чп, новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий