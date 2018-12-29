В Петербурге в ДТП пострадали две испанки и переводчица

Медики диагностировали у троих девушек травмы средней тяжести.

В Калининском районе Петербурга 5 января произошло ДТП с участием одного автомобиля. Об этом сообщает издание "Невские новости".

Авария была зафиксирована около 03.20. Иномарка, в салоне которой находились две гражданки Испании и петербургская переводчица, ушла в занос и перевернулась.

Три девушки пострадали, их госпитализировали в Елизаветинскую больницу с травмами средней тяжести. Выясняются обстоятельства аварии выясняются.

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