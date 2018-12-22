Видео: На набережной Макарова упавший с крана груз угодил в BMW

В процессе транспортировки стройматериалов на специализированном кране груз упал прямо на проезжую часть и зацепил иномарку.

Строительные работы в Василеостровском районе едва не стали причиной серьезного ДТП. В процессе транспортировки стройматериалов на специализированном кране груз упал прямо на проезжую часть и зацепил иномарку. Видео происшествия очевидцы выложили в социальные сети.

По словам свидетелей, инцидент случился на набережной Макарова в сторону моста Бетанкура. Упавший со строительного крана груз угодил прямо в "БМВ". На кадрах видно, что пострадавший автомобиль продолжил движение и остановился недалеко от места происшествия. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: Специалист "Городского центра экспертиз" рассказал о причинах обрушения пола в магазине SPAR

Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"