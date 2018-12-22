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Видео: На набережной Макарова упавший с крана груз угодил в BMW

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В процессе транспортировки стройматериалов на специализированном кране груз упал прямо на проезжую часть и зацепил иномарку.

Строительные работы в Василеостровском районе едва не стали причиной серьезного ДТП. В процессе транспортировки стройматериалов на специализированном кране груз упал прямо на проезжую часть и зацепил иномарку. Видео происшествия очевидцы выложили в социальные сети.

По словам свидетелей, инцидент случился на набережной Макарова в сторону моста Бетанкура. Упавший со строительного крана груз угодил прямо в "БМВ". На кадрах видно, что пострадавший автомобиль продолжил движение и остановился недалеко от места происшествия.  Подробности случившегося уточняются.

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Теги: набережная макарова, падение груза, стройка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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