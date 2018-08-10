Специалист "Городского центра экспертиз" рассказал о причинах обрушения пола в магазине SPAR

Предотвратить ситуацию можно было мониторингом изношенности здания и проведением капитального ремонта.

В "Городском центре экспертиз" рассказали о возможных причинах обрушения пола в магазине Петроградского района. Специалист Алексей Исаков объяснил ситуацию изношенными перекрытиями и чрезмерной нагрузкой на конструкцию.

В случае размыва грунта, под полом могли образоваться полости, что могло послужить причиной уменьшения площади опирания конструкций пола первого этажа и как следствие снижением их несущей способности. прокомментировал проблему эксперт

Также Исаков добавил, что не выдержал именно тот участок, на котором было установлено тяжелое оборудование. Сведения специалист предоставил исходя из опубликованных фото и видеоматериалов с места происшествия.

обрушение произошло в месте приложения наибольшей нагрузки, а именно в месте установки торгового оборудования. При условии устройства конструкций перекрытия по несущим балкам, обрушение возможно по причине их физического износа". резюмирует эксперт

Отметим, что в результате происшествия пострадала женщина. Инцидент произошел 14 марта в историческом Доходном доме Алюшинского. Сейчас на первом этаже здания 1911 года постройки располагается торговое продуктовое помещение. Объект признан памятником культурного значения.

Алексей Исаков добавил, что проблему можно было предотвратить путем мониторинга состояния здания, а также благодаря соблюдению сроков по капитальному ремонту помещений.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб