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Видео: На Мурманском шоссе случилась авария, одну машину перевернуло, другая врезалась в столб

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Есть пострадавшие.

В пятницу, 7 сентября, на в Ленинградской области произошло серьезная авария. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как утверждают свидетели, дорожно-транспортное происшествие произошло на Мурманском шоссе рядом с заправкой "Лукойл". Предположительно, две иномарки столкнулись на проезжей части. В результате белый седан врезался в столб, а черный авто перевернулся и улетел в кювет. На кадрах, снятых очевидцами, видно как девушка лежит рядом с белой иномаркой. Сотрудников ДПС и Скорой Помощи пока на месте нет.

Ранее на Piter.TVВ Калининском районе иномарка сбила девушку на остановке и скрылась

Видео: vk.com/spb_today

Теги: авария , дтп на мурманском шоссе
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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