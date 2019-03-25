Видео: на Выборгской набережной перевернулось авто

В результате этого образовалась пробка.

В понедельник, 25 марта, на севере Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях.

По словам свидетелей, авария случилась на Выборгской набережной в направлении Финляндского вокзала. Очевидцы сняли место аварии, где легковой автомобиль перевернулся на проезжей части. В результате этого образовалась пробка. Подробности ДТП уточняется. По предварительной информации, водитель в аварии не пострадал.

Согласно сервсису "Яндекс.Пробки" на дороге в данный момент зафиксирован крупный затор. Автомобили двигаются со скоростью 7 км/ч.

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