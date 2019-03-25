Видео: на Автовской улице перевернулся легковой автомобиль

На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

В понедельник, 25 марта, на юге Санкт-Петербургу произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях.

По словам свидетелей, авария случилась в Кировском районе на Автовской улице. Очевидцы сняли место аварии, где легковой автомобиль вылетел с проезжей части, врезался в дерево и перевернулся. Подробности ДТП уточняется. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи. Сообщения о пострадавших уточняется.

Ранее на Piter.TV: на Витебском проспекте перевернулся трактор и "Газель"

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"