  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:57
115
Rybka123
Код вставки плеера

Видео: на Витебском проспекте перевернулся трактор и "Газель"

0 0

ДТП случилось на полосе попутного движения.

В понедельник, 25 марта, на юге Санкт-Петербургу произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях.

По словам очевидцев, на Витебском проспекте  в сторону Пушкина перевернулись Трактор и Газель. Свидетелям удалось снять место аварии. На кадрах видно, как малотоножка и сельхосхозяйственная техника лежат на боку недалеко от сотрудников ГИБДД. Подробности аварии уточняются. Отметим, что ДТП случилось на полосе попутного движения. По предварительной информации пострадавших нет.

Ранее на Piter.TV: В подмосковном Чехове загорелись склады с ГСМ
Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: витебский проспект, перевертыш
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Оставить комментарий