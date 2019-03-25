Видео: на Витебском проспекте перевернулся трактор и "Газель"

ДТП случилось на полосе попутного движения.

В понедельник, 25 марта, на юге Санкт-Петербургу произошло ДТП с участием двух транспортных средств. Очевидцы рассказали об этом в социальных сетях.

По словам очевидцев, на Витебском проспекте в сторону Пушкина перевернулись Трактор и Газель. Свидетелям удалось снять место аварии. На кадрах видно, как малотоножка и сельхосхозяйственная техника лежат на боку недалеко от сотрудников ГИБДД. Подробности аварии уточняются. Отметим, что ДТП случилось на полосе попутного движения. По предварительной информации пострадавших нет.



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