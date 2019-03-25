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В подмосковном Чехове загорелись склады с ГСМ

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Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

Сегодня утром, 25 марта, в Чехове Московской области в деревне Сергеево загорелся ангар с ГСМ.

Сигнал о пожаре поступил в 10 часов 03 минуты. На месте возгорания работают 20 единиц техники, 72 человека, в том числе от МЧС 8 единиц техники, 30 человек. По предварительной информации в горящих ангарах баки с топливом. На опубликованных кадрах видео слышны хлопки, возможно, это взрываются баки с ГСМ. 

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Видео: ВК, Света Чехова, Сергей

Фото: МЧС РФ по Московской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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